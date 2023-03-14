"У нас є футболісти, які можуть зіграти на цій позиції. Ракицькому потрібно стабільно показувати гру, щоби повернутися до збірної. Запрошувати його після двох матчів за Шахтар – не зовсім об'єктивно.

Шахтар обіцяє публічний виступ Ракицького – захисник пояснить переїзд в Росію і раптове "прозріння" після 24 лютого

Подивимося, що буде далі. Може, Ракицький зараз набере форму і почне забивати, віддавати, всіх розривати у кожному матчі та повернеться до національної команди", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Ракицький повернувся до Шахтаря та відзначився 2 забитими м'ячами в поєдинках з Металістом 1925 та Фейєнордом.

Ракицький у Шахтарі: серйозні репутаційні втрати для клубу, одразу чотири плюси для команди