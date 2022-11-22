"Суркіс не звільнить Луческу ні до зимової перерви, ні до кінця чемпіонату. Я думаю, він буде до останнього вірити в те, що Луческу може зробити цю команду і перемогти.

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А чого він повинен розривати контракт зі свого боку? У нього угода ще на півтора року, він розуміє, що йому 77 років. Справа не в баблі. Річ у тім, що він розуміє, що в нього це останній контракт", – заявив Циганик в етері YouTube-каналу "Пряма червона".

До слова, "біло-сині" потроху повертаються на переможну ходу. Зараз команда Луческу йде четвертою у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 26 пунктів. Попереду матч проти Металіста 1925, який відбудеться 26 листопада.

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