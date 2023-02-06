33-річний форвард, який нещодавно заявив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям, поспілкувався зі своїми читачами в Instagram. Один із них запитав в Артема, чи не хоче він повернутись у Динамо.

Артем Кравець завершує кар'єру – екс-форварду Динамо і збірної України лише 33 роки

Кравець відповів наступне: "Динамо – це команда мого життя, я пів свого життя провів у структурі клубу. Але планувати щось зараз дуже складно! У будь-якому випадку я назавжди фанат Динамо Київ".

Нагадаємо, Артем – вихованець "біло-синіх", за яких награв 144 поєдинки (43 голи і 14 асистів). Також виступав за київський Арсенал, німецький Штутгарт, іспанську Гранаду, турецькі Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор. За збірну України провів 23 матчі, в яких забив 7 м'ячів.

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