Український журналіст Ігор Циганик поділився думками щодо того, хто може очолити "біло-синіх" після відходу румунського фахівця.

"Хто очолить Динамо після Луческу? Я не хочу зараз гадати, тому що у нього ще півтора року контракту. Чи зможе він допрацювати – подивимося.

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Я думаю, що Динамо розглядає Реброва, це головний варіант. Це моя особиста думка. Якщо ні, то, думаю, буде якийсь іноземний тренер", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Сергій Станіславович нині очолює Аль-Айн. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2023 року. Очікується, що після від'їзду з ОАЕ Ребров стане головним тренером збірної України.

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