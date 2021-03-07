Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін звернув увагу на незадовільний стан газону на стадіоні імені В. Лобановського.

"Поле було просто катастрофічне. Але воно було однаковим для двох команд. Виходити з оборони, з-під пресингу було дуже важко.

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М'яч було важко приймати, тому намагалися грати надійніше, краще віддавати довгу передачу і там вже накривати", – резюмував Трубін в ефірі Футбол News.

До слова, завдяки перемозі над Олімпіком "гірники" скоротили відставання від Динамо до 1 очка, хоча кияни лише сьогодні зіграють свій матч проти Миная.

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