Трубін вказав на основну проблему в дербі з Олімпіком
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін звернув увагу на незадовільний стан газону на стадіоні імені В. Лобановського.
"Поле було просто катастрофічне. Але воно було однаковим для двох команд. Виходити з оборони, з-під пресингу було дуже важко.
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М'яч було важко приймати, тому намагалися грати надійніше, краще віддавати довгу передачу і там вже накривати", – резюмував Трубін в ефірі Футбол News.
До слова, завдяки перемозі над Олімпіком "гірники" скоротили відставання від Динамо до 1 очка, хоча кияни лише сьогодні зіграють свій матч проти Миная.
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