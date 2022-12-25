"Якою буде збірна України 2023 року? Нам відомо рівно стільки ж, як і вам.

"Італія не пройшла на ЧС, траплялися й інші сенсації": Трубін – про шанси збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна – це мрія кожного футболіста. За Україну ми всі виходимо грати з повною самовіддачею. Тому, коли вирішиться, хто буде очолювати нашу збірну, буду радий попрацювати під його керівництвом", – сказав Трубін в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова з національною збірною України розрахований до кінця 2022 року. УАФ поки зберігає горде мовчання щодо подальшої долі коуча.

Петраков залишиться тренером збірної України після призначення Реброва – доведеться піти на пониження