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"Тренера, як батьків – не вибирають", – Бандура про призначення Мазяра наставником Львова

17:36 626 Читать на русском
"Тренера, як батьків – не вибирають", – Бандура про призначення Мазяра наставником Львова
Олександр Бандура / Фото ФК Львів

Голкіпер ФК Львів Олександр Бандура прокоментував призначення Володимира Мазяра новим головним тренером команди.

"Мазяр одіозний? Одіозний – це мало сказано. Подивимося. Кажуть, люди після 17 років не змінюються. Будемо звикати. Ми ж не вибираємо собі тренера, як і батьків не вибирають.

Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

Новий тренер поки з гравцями не спілкувався, він спокійно вливається", – сказав Бандура в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, нещодавно колишній наставник Львова Жилмар покинув команду через відсутність тренерського диплома категорії PRO. На його місце призначений Володимир Мазяр.

Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

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