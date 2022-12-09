Нещодавно з'явилася інформація, що 53-річний нідерландець може залишити луганську команду, яку очолив лише влітку. Під його керівництвом Зоря посідає 4 місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на 2 очки.

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"За моєю інформацією, у ван Леувена є певна пропозиція з Європи. Я навіть дізнався, що це не якась там південна Європа чи умовний Азербайджан. Це "нормальна" Європа. Якщо клуб, який хоче ван Леувена, готовий заплатити відступні за тренера з довгостроковим контрактом, думаю, що Геллер його відпустить.

Враховуючи, що десь там "із засідки", з-за кутка готовий вистрибнути Олександр Бабич. Хоча я думаю, що ван Лувен все ж залишиться в команді, а Геллер спробує якось поєднати у своїй голові якість гри і результат. Це мій прогноз", – розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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