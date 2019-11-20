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Тренер збірної Румунії подав у відставку після погрому від Іспанії

07:30 282 Читать на русском
Тренер збірної Румунії подав у відставку після погрому від Іспанії
Космін Контра / gsp.ro

Головний тренер збірної Румунії Космін Контра вирішив покинути посаду через невихід на Євро-2020.

8’ Фабіан Руїс
33’ Жерар Морено
43’ Жерар Морено
45’ Адріан Рус
90+2’ Мікель Оярсабаль
 
8’ Фабіан Руїс
33’ Жерар Морено
43’ Жерар Морено
45’ Адріан Рус
90+2’ Мікель Оярсабаль

"Я не досяг своєї мети – кваліфікуватися на Євро. Тренувати збірну Румунії було гордістю. Я хочу вибачитися перед фанатами, тому що не зміг зробити більшого. Були і хороші речі. Наприклад, в матчі з Іспанією на поле вийшло багато молоді.

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Рішення було прийнято ще до цієї гри. Програти Іспанії можна, але коли немає навіть натяку на боротьбу, я цього прийняти не можу. Я беру вину на себе. Сподіваюся, хлопці розуміють, що без зміни свого ставлення потрапити на Євро важко. В останніх матчах ми не змогли до них достучатися", – цитує Контру gsp.ro.

Нагадаємо, Румунія в останніх матчах поступилась Швеції (0:2) та Іспанії (0:5), втративши будь-які шанси на вихід на Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Румунія Румунія Космін Контра Космін Контра Іспанія - Румунія
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