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Тренер Яблонця допомагав розчищати поле на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського – фото дня

15:13 1877 Читать на русском
Тренер Яблонця допомагав розчищати поле на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського – фото дня
Петр Рада / ФК Яблонец

Чеський Яблонец приїхав на засніжене поле стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського перед матчем 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо. Головний тренер чеської команди Петр Рада взяв участь у розчищенні поля.

Через проведення матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон (1:1) чеський Яблонец був змушений проводити тренування на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

По приїзду на клубну арену киян чехи були неприємно здивовані. Поле було засніжене і розчищати його почали перед самим тренуванням. Участь у розчищенні взяв і головний тренер Яблонця Петр Рада.

Матч 6 туру групи К Ліги Європи Динамо – Яблонец відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 19:55 за київським часом.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
2
год
:
44
хв
Яблонец
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Яблонец Яблонец Яблонец Петр Рада Петр Рада Динамо ім. В. Лобановського
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