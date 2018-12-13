Тренер Яблонця допомагав розчищати поле на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського – фото дня

Чеський Яблонец приїхав на засніжене поле стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського перед матчем 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо. Головний тренер чеської команди Петр Рада взяв участь у розчищенні поля.

Через проведення матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон (1:1) чеський Яблонец був змушений проводити тренування на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

По приїзду на клубну арену киян чехи були неприємно здивовані. Поле було засніжене і розчищати його почали перед самим тренуванням. Участь у розчищенні взяв і головний тренер Яблонця Петр Рада.

Матч 6 туру групи К Ліги Європи Динамо – Яблонец відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 19:55 за київським часом.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи