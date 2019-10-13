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Тренер Сербії покарав зірку Реала – конфлікт у таборі суперника збірної України

09:53 1692 Читать на русском
Тренер Сербії покарав зірку Реала – конфлікт у таборі суперника збірної України
Лука Йовіч / Sports Mole

Нападник мадридського Реала Лука Йовіч не був викликаний до табору збірної Сербії на жовтневі матчі через розбіжності з гололовним тренером команди Любішею Тумбаковічем.

21-річний футболіст зіграв всього три хвилини у вересневому матчі проти Португалії, а потім, посилаючись на травму, повернувся у Мадрид, пропустивши гру з Люксембургом.

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Наставнику збірної Сербії не сподобалося, що зірковий нападник вже через чотири дні вийшов на поле у матчі Реала проти Леванте, повідомляє AS. Тумбаковіч сприйняв це як неповагу до національної команди, тому не викликав Йовіча на матчі проти Парагваю та Литви, хоч офіційна причина відсутності гравця – пошкодження.

Нагадаємо, у відбірковому турнірі до Євро-2020 збірна Сербії посідає третє місце у групі В, поступаючись Україні та Португалії.

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Теги
Євро-2020 Сербія Сербія Лука Йовіч Лука Йовіч Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч
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