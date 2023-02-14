Лівий захисник Марк Кукурелья був розкритикований після матчу з Вест Хемом за небажання помічати на полі Михайла Мудрика.

Головний тренер Челсі Грем Поттер відреагував на критику вболівальників з приводу поганої взаємодії між Михайлом Мудриком і Марком Кукурельєю на лівому фланзі в матчі 23 туру АПЛ з Вест Хемом (1:1).

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"Не потрібно шукати якісь зловісні проблеми. Це питання взаєморозуміння, і це досить поширена проблема. Коли робити пас? У яку точку? У який момент? Граючи проти п'яти захисників, важче доставити м'яч гравцеві на фланг. Це всього лише третій матч Михайла з нами, немає жодних проблем. Це, скоріше, питання взаєморозуміння", – цитує Поттера Absolute Chelsea.

Раніше Мудрик дав ствердну відповідь колишньому партнеру по Шахтарю Миколі Матвієнку на питання про те, чи потрібен Челсі новий лівий захисник.

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