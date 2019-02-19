Трансфер Че Че у Сан-Паулу під загрозою зриву

Сан-Паулу може не вистачити грошей на перехід хавбека Динамо.

За інформацією 1news.com.br, Сан-Паулу, який раніше активно цікавився бразильським "динамівцем", найвірогідніше відмовиться від ідеї придбання Че Че через скрутне фінансове становище.

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Окрім цього, керівництво Динамо задоволено виступами бразильця і не планує продавати півзахисника, який лише влітку переїхав до Києва. До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює Че Че у 5 млн євро.

У поточному сезоні Че Че зіграв за Динамо 15 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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