Трансфер Че Че у Сан-Паулу під загрозою зриву

Ліга чемпіонів — 14:00 31
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Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?
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"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф РінконаОвертайм — 12:00 3721
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Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 532
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Ліверпуль – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 976
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Манчестер Юнайтед переміг Челсі та вийшов у 1/4 фіналу Кубка Англії: фіаско Саррі, прагматизм Сульшера та топ-клас ПогбаАнглія — 02:50 3637