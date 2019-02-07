Із затонулого літака Сали дістали неопізнане тіло

З'явились нові подробиці у пошуках зниклого безвісти форварда Кардіффа Еміліано Сали.

Пошуковій групі вдалось дістати на поверхню неопізнане тіло із затонулого літака нападника Кардіффа Еміліано Сали, повідомляє Goal з посиланням на відділ з розслідування авіаційних подій в Великобританії (AAIB).

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Зазначається, що спроби підняти уламки літака були безуспішними через погані погодні умови. Однак відеозаписи повинні надати цінні докази для подальшого розслідування інциденту. Рятувальники пообіцяли опублікувати звіт протягом місяця.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів. 3 лютого на морському дні Ла-Маншу пошукова група виявила літак, а пізніше тіло.

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