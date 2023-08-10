Перед стартом сезону 2023/24 у мадридців виникли несподівані кадрові проблеми. Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав серйозне пошкодження на тренуванні і не зможе допомогти "вершковим" у першій половині сезону.

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Український голкіпер королівського клубу Андрій Лунін публічно виступив зі словами підтримки на адресу Тібо Куртуа.

"Найкращі побажання Тібо Куртуа. Ти сильний, і ми всі з тобою", – написав Лунін на адресу Куртуа на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що мадридці були готові відпустити українського голкіпера цього літа. Чинна угода Андрія Луніна з Реалом завершується влітку 2024 року. В минулому сезоні він отримав рекордну кількість ігрового часу, зігравши за мадридців 12 матчів.

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