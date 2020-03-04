Тер Штеген роздумує над відходом із Барселони

Голкіпер збірної Німеччини, вірогідно, не почувається щасливим у таборі "блаугранас".

Німецький воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не впевнений у своєму майбутньому у каталонському клубі, повідомляє Catalunya Ràdio.

Журналіст Луїс Канут зізнався, що запропонував голкіперу попрацювати над його біографією, однак той відмовився, натякаючи, що не впевнений, чи залишиться у таборі "блаугранас" наступного року.

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Нагадаємо, у тер Штегена раніше неодноразово виникали конфлікти з одноклубниками, найяскравішим з яких була сутичка під час тренування з Ліонелем Мессі. Також німець був неприємно вражений ставленням команди до його сейвів під час Ель Класіко, коли жоден із гравців не підійшов привітати його з вдалою грою. Не варто забувати і критичні висловлювання Андре про гру Барселони після переможного матчу у Лізі чемпіонів проти Славії, де він прозоро натякнув про певні розбіжності між гравцями "синьо-гранатових".

Однак, як зазначає видання, перейти у інший клуб тер Штегену буде не так просто: Барселона не захоче відпускати голкіпера такого рівня, зважаючи на те, що його контракт спливає лише 30 червня 2022 року. Та й не кожен клуб зможе дозволити собі виплатити клаусулу у розмірі 180 млн євро.

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