Теодорчика в Динамо не буде – у поляка лише один варіант для камбеку

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик, якого ЗМІ відправляли у Динамо, не повернеться до Києва.

Як стало відомо Футбол 24, інформація про перехід Лукаша Теодорчика в Динамо не відповідає дійсності. Реальним є лише його повернення у Польщу – в Лех, на правах оренди.

Теодорчик може повернутись в Динамо

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що 29-річний польський форвард вже отримав трансферну пропозицію від київського клубу і у його послугах зацікавлений особисто Олексій Михайличенко.

До слова, Лукаш виступав за київський клуб з 2014 по 2016 роки і за цей період забив 16 голів. У поточному сезоні поляк провів 9 матчів у складі Удінезе, записавши до свого активу одну гольову передачу.

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