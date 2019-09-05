"Тайсон зробив велику помилку", – Циганик назвав причини зриву трансферу капітана Шахтаря

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про важкий характер капітана Шахтаря Тайсона та розповів про причини зриву його трансферу.

"Тайсон – дуже специфічна людина. Іноді його людські якості суперечливі. Скажу так. Для більшості людей у Шахтарі взагалі було шоком, що його призначили капітаном. Він завжди був одинаком.

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Я знаю точно, як він усім розповідав, як хоче грати за збірну України. Але в останній момент попросив грошей. А йому сказали, що не дадуть, і він вирішив, що спробує себе у збірній Бразилії. Тайсон – людина зі своєрідними поглядами на життя.

Зараз великою помилкою Тайсона стало те, що він вийшов у публічність. І коли він написав, щоб його відпустили, будь-які перемовини були припинені. Була розмова тільки про 30 млн євро. Платять – переходить. Платять 29,99 млн – не переходить", – зізнався Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Тайсона пов'язували з можливим трансфером до Роми або Мілана, але сторони так і не змогли домовитись.

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