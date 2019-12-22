Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем

Капітан "гірників" Тайсон планує відпрацювати свій контракт з донецькою командою до кінця і змінити чемпіонат.

"Я не буду зараз говорити про повернення в Інтернасьйонал. Адже якщо я не перейду, то буду потім винен. У мене залишився лише один рік контракту з Шахтарем і я не буду його продовжувати. Єдина бразильська команда, в якій я буду грати – Інтернасьйонал.

Тайсон потрапив на радари трьох клубів

Я не знаю, чи хотітиме цей клуб як і раніше підписати мене. Якщо президент захоче, то я підпишу попередній контракт", – сказав Тайсон у коментарі бразильському виданню Zona Mista.

Нагадаємо, Тайсон розпочав свою професіональну кар’єру у 2008 році саме у Інтернасьйоналі, звідки за два роки перейшов у харківський Металіст. З 2013 р. 31-річний бразилець захищає кольори донецького Шахтаря – його контракт з "гірниками" діє до кінця червня 2021 року.

Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – соцмережі про тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан в ЛЧ