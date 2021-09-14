Головний тренер Таврії-Сімферополь Сергій Пучков відправлений у відставку, повідомляє Sportаrena.

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Керівництво клубу вирішило вдатися до змін, аби струсонути команду і вже повідомило 59-річного фахівця про своє рішення.

Перед Пучковим, який очолив команду в червні, було поставлено завдання вивести команду у Першу лігу. Його підопічні непогано стартували, здобувши на старті дві перемоги і дві нічиї, однак потім пішов спад – три поразки у чотирьох турах. Нині Таврія-Сімферополь йде дванадцятою у турнірній таблиці групи Б Другої ліги.

Нагадаємо, Пучков раніше вже тренував Таврію – фахівець працював у клубі з 2008 по 2010 роки, а у сезоні 2009/10 виграв з командою Кубок України.

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