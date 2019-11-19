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Таврія-Сімферополь на межі зникнення – команда не поїхала на матч проти Авангарда-2

14:22 481 Читать на русском
Таврія-Сімферополь на межі зникнення – команда не поїхала на матч проти Авангарда-2
ФК Таврія-Сімферополь

Гостьовий матч сімферопольської Таврії в рамках 18-го туру Другої ліги з краматорським Авангардом-2 не відбудеться.

 

Таврія Сімферополь, яка після анексії Криму базується в Бериславі, не поїхала на матч з Авангардом-2 у Краматорськ через фінансові проблеми, повідомив віце-президент Федерації футболу АР Крим Олег Комуняр.

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Раніше цю зустріч вже переносили з 27 жовтня на 19 листопада, оскільки в Бериславі спалахнула епідемія грипу , яка пройшла повз команди.

За інформацією ЗМІ, гравці і тренери Таврії не отримують зарплату вже півроку і можуть знятися з чемпіонату України в зимову паузу або навіть раніше.

Водночас наставник команди Сергій Шевченко висловив надію, що Таврія все-таки зіграє на виїзді з Миколаєвом-2 23 листопада: "Грошей немає. Поки вирішується питання зі спонсорством. Ми готуємося на Миколаїв. Можливо, з наступного кола вже будемо готуватися до створення команди і боротьби за підвищення у класі. Критичний момент настав саме зараз".

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Теги
Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Друга ліга Авангард-2 - Таврія-Сімферополь
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