16-річний захисник Кривбаса Іван Батіст може продовжити кар'єру за кордоном.

Як стало відомо Футбол 24, молодий захисник криворізького клубу зацікавив Бенфіку. Влітку гравець поїде на перегляд до португальського клубу.

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Раніше до Івана також проявляв інтерес грецький Олімпіакос. Іван Батіст є вихованцем Кривбаса, він провів 22 матчі за криворізьку команду в чемпіонаті ДЮФЛ та забив два голи.

Нагадаємо, що у складі Бенфіки виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

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