У 5 день Олімпійських ігор у Токіо спортсменам збірної України поки не вдалося завоювати жодної медалі.

Еліна Світоліна стане першою українкою в історії, яка зіграє у півфіналі олімпійського турніру з тенісу в одиночному розряді. У поєдинку 1/4 фіналу спортсменка впоралася з італійкою Камілою Джорджі у двох сетах – 2:0 (6:4, 6:4). Усіх трьох попередніх суперниць – Лауру Зігемунд, Айлу Томлянович та Марію Саккарі – Еліна перемагала у трьох сетах. У півфіналі українка битиметься з 22-річною представницею Чехії Маркетою Вондрушовою (42-й номер рейтингу WTA).

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А ось в 1/4 фіналу парного турніру з тенісу збірна України втратила сестер-близнючок Надію та Людмилу Кіченок. Наші спортсменки взяли лише три гейми у матчі проти росіянок Вероніки Кудерметової та Олени Весніної, програвши з рахунком 0:2 (2:6, 1:6).

Єдиний чоловічий представник України у стрільбі з луку Олексій Гунбін вилетів у надважкому поєдинку 1/32 фіналу змагань. Він поступився індійцю Тарундіпу Раї, дворазовому віцечемпіонові світу в команді – 4:6.

Наш дзюдоїст Кеджау Ньябалі у вазі до 90 кг розбив у першому бою домініканця Роберта Флорентіно прийомом ваза-арі. Однак вже у другому поєдинку його вибив зі змагань представник Узбекистану Давлат Бобонов. Судді вилучили українця за фол.

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Вікторія Ус здобула 14-е місце у першому запливі слалому на Олімпіаді у Токіо. Українка показала результат 123.97 секунди (2 секунди штрафу) на каное-одиночці. У другому запливі Вікторія посіла 11-е місце з результатом 119.05 секунди. Веслувальниця продовжить боротьбу за олімпійські нагороди у півфіналі.

Веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов вибороли путівку у фінал "Б" двійок з академічного веслування. У другому півфіналі атлети посіли четверте місце з результатом 6:14,57 хвилини.

Анастасія Павлова не змогла пройти американку Дженніфер Мучіно-Фернандес в 1/32 фіналу жіночих змагань зі стрільби з лука. У перших трьох сетах українка поступилася з відривом в 1 бал. 3-й та 4-й сети Павлова взяла з великим відривом (29:23, 26:21). Однак у п'ятому знову віддала перевагу (26:23). Підсумковий рахунок – 4:6.

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