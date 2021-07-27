Плавець Михайло Романчук у попередньому запливі встановив нове історичне досягнення Олімпійських ігор та вийшов у фінал змагань.

Атлет здобув перемогу у кваліфікаційному запливі на 800 метрів вільним стилем, встановивши новий рекорд Олімпійських ігор – 7:41,28. Результат Михайла Романчука виявився найкращим серед суперників, тому плавець пройшов у фінал олімпійських змагань.

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Таким чином, Романчук перевершив також власне досягнення 2019 року, яке встановив у Стокгольмі – 7:42,49. Ще один українець Сергій Фролов у четвертому запливі посів четверте місце, він також виступить у фіналі.

Зауважимо, медальний заплив Олімпійських ігор в Токіо на 800 метрів вільним стилем відбудеться у четвер, 29 липня.

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