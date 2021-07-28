В 5 день Олимпийских игр в Токио спортсменам сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали.

Элина Свитолина станет первой украинкой в ​​истории, которая сыграет в полуфинале олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В поединке 1/4 финала спортсменка справилась с итальянкой Камилой Джорджи в двух сетах – 2:0 (6:4, 6:4). Всех трех предыдущих соперниц – Лауру Зигемунд, Айлу Томлянович и Марию Саккари – Элина побеждала в трех сетах. В полуфинале украинка сразится с 22-летней представительницей Чехии Маркетой Вондрушовой (42-й номер рейтинга WTA).

Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады – историческое достижение теннисистки из Украины

А вот в 1/4 финала парного турнира по теннису сборная Украины потеряла сестер-близняшек Надежду и Людмилу Киченок. Наши спортсменки взяли только три гейма в матче против россиянок Вероники Кудерметовой и Елены Весниной, проиграв со счетом 0:2 (2:6, 1:6).

Единственный мужской представитель Украины в стрельбе из лука Алексей Гунбин вылетел в очень тяжелом поединке 1/32 финала соревнований. Он уступил индийцу Тарундипу Раи, двукратному вицечемпиону мира в команде – 4:6.

Наш дзюдоист Кеджау Ньябали в весе до 90 кг разбил в первом бою доминиканца Роберта Флорентино приемом ваза-ари. Однако уже во втором поединке его выбил из соревнований представитель Узбекистана Давлат Бобонов. Судьи удалили украинца за фол.

Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд – он выступит в финале

Виктория Ус получила 14-е место в первом заплыве слалом на Олимпиаде в Токио. Украинка показала результат 123.97 секунды (2 секунды штрафа) на каноэ-одиночке. Во втором заплыве Виктория заняла 11-е место с результатом 119.05 секунды. Спортсменка продолжит борьбу за олимпийские награды в полуфинале.

Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев завоевали путевку в финал "Б" двоек по академической гребле. Во втором полуфинале атлеты заняли четвертое место с результатом 6:14,57 минуты.

Анастасия Павлова не смогла пройти американку Дженнифер Мучино-Фернандес в 1/32 финала женских соревнований по стрельбе из лука. В первых трех сетах украинка уступила с отрывом в 1 балл. 3-й и 4-й сеты Павлова взяла с большим отрывом (29:23, 26:21). Однако в пятом уступила преимущество (26:23). Итоговый счет – 4:6.

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