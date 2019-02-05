Суркіс розповів, скільки триматиме Циганкова в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що ще щонайменше рік капітан команди Віктор Циганков має захищати кольори киян.

"Стосовно Циганкова дзвонили одні агенти, інші. Але такого клубу, який би хотів купити Вітю і зробив конкретну пропозицію, – такого не було. Наша позиція чітка: у Віті п'ятирічний контракт з Динамо. Прийде час, і якщо він побажає піти і пропозиція влаштує клуб, то його, звичайно, продамо.

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Ніхто йому не збирається ламати кар'єру. Мені здається, що рік-півтора він ще повинен пограти в цій команді, яка стає на ноги. Він потрібен для становлення нинішнього Динамо", – розповів Ігор Суркіс у програмі Циганик LIVE, повідомляє портал FootballHub.

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