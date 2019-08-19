Суркіс пояснив, чому призначив наставником Динамо Михайличенка, а не Вернидуба

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чим керувався при виборі нового головного тренера команди.

"Я з величезною повагою ставлюся до Вернидуба. Він виконав величезну роботу в тій команді (Зорі – прим.), де працював. І в тій команді працювати було значно складніше ніж в київському Динамо. Немає тих можливостей. Перш за все, команда не мала своєї домівки, але вона виступала на досить високому рівні, і не було таких великих провалів.

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Але моє рішення було зроблено з однієї простої причини: Михайличенко був в курсі всього, що відбувалося в київському Динамо. Від нього не було таємниць. Він займався трансферною політикою, він 4-5 раз в місяць виїжджав у відрядження, дивився ігри інших команд, спілкувався з Хацкевичем, бачив тренувальний процес, знає команду зсередини", – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, напередодні київський клуб звільнив із посади головного тренера Олександра Хацкевича, який третій рік поспіль не зумів вивести команду у груповий раунд Ліги чемпіонів. Новим наставником Динамо став Олексій Михайличенко.

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