Суркіс: Повністю підтримую Михайличенка

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

"На футболістах був величезний тягар відповідальності. Зізнаюся, навіть я, не виходячи на поле, відчував ту напругу і в роздягальні, і на безпосередньо на газоні у першому таймі. В другій половині команда довела, що може грати у футбол, може дотиснути суперника. Ця перемога важлива для психології.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я б не хотів критикувати попередній тренерський штаб. У них були свої методи, у Михайличенка – свої. Лише в майбутньому ми побачимо, як команда прогресує і як знаходить свою гру.

Динамо вдалося пережити невдалий період. Я сподіваюся, завдяки цій перемозі команда зможе налаштуватися на матчі в чемпіонаті і буде радувати вболівальників якісним футболом.

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Я розумів, коли призначав Михайличенка, що будуть дуже значні зміни, передусім у тренувальному процесі. У нового тренера своя філософія. Я повністю його підтримую і хочу, щоб уболівальники зробили теж саме", – сказав Суркіс.