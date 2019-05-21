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Суркіс, Хацкевич і Красніков на зустрічі поговорять про трансферну політику

12:00 1796 Читать на русском
Суркіс, Хацкевич і Красніков на зустрічі поговорять про трансферну політику
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс, віце-президент клубу Євген Красніков та головний тренер Олександр Хацкевич на зустрічі у вівторок обговорять трансферну політику на наступний сезон.

Як стало відомо Футбол 24, саме трансферам буде присвячена сьогоднішня зустріч.

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Вчора, 20 травня, журналіст Ігор Бурбас повідомив, що на цій зустрічі має вирішитися доля Хацкевича, у якого незабаром закінчується контракт з Динамо.

22 травня "біло-сині" у Харкові зіграють проти донецького Шахтаря, який вже оформив дострокове чемпіонство. Кияни вже точно завершать чемпіонат на 2 позиції, тому поєдинок не матиме жодного турнірного впливу.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Трансфери Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Ігор Суркіс Євген Красніков Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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