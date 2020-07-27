Суркіс – про чутки щодо відставки Луческу: У Динамо є тренер

Президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі програми Циганик Live заявив: "У Динамо є тренер, все нормально".
Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо
Так власник Динамо відповів на чутки щодо відходу Мірчі Луческу з посади наставника "біло-синіх". Нагадаємо, румунське видання поширило заяву 74-річного фахівця, що через невдоволення фанатів київського клубу він вирішив скласти повноваження головного тренера Динамо.
Ультрас столичного клубу засудили призначення Мірчі Луческу через його минуле у Шахтарі та різкі заяви про "біло-синіх".
Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян