Суркіс – про чутки щодо відставки Луческу: У Динамо є тренер

Схоже, кількагодинний трилер про відхід Мірчі Луческу з Динамо завершився.

Президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі програми Циганик Live заявив: "У Динамо є тренер, все нормально".

Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

Так власник Динамо відповів на чутки щодо відходу Мірчі Луческу з посади наставника "біло-синіх". Нагадаємо, румунське видання поширило заяву 74-річного фахівця, що через невдоволення фанатів київського клубу він вирішив скласти повноваження головного тренера Динамо.

Ультрас столичного клубу засудили призначення Мірчі Луческу через його минуле у Шахтарі та різкі заяви про "біло-синіх".

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян