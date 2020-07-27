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Суркіс – про чутки щодо відставки Луческу: У Динамо є тренер

18:57 - Читать на русском
Суркіс – про чутки щодо відставки Луческу: У Динамо є тренер
Ігор Суркіс та Мірча Луческу / Фото ФК Динамо

Схоже, кількагодинний трилер про відхід Мірчі Луческу з Динамо завершився.

Президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі програми Циганик Live заявив: "У Динамо є тренер, все нормально".

Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

Так власник Динамо відповів на чутки щодо відходу Мірчі Луческу з посади наставника "біло-синіх". Нагадаємо, румунське видання поширило заяву 74-річного фахівця, що через невдоволення фанатів київського клубу він вирішив скласти повноваження головного тренера Динамо.

Ультрас столичного клубу засудили призначення Мірчі Луческу через його минуле у Шахтарі та різкі заяви про "біло-синіх".

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blog_ava
Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо
17:18
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Теги
Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Ігор Циганик Головне
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