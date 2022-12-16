Збірна Мальти оголосила про призначення Мікеле Марколіні на посаду головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт мальтійської асоціації футболу.

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Марколіні змінив на цій посаді Девіса Манджу, який через скандал і розслідування з приводу неналежної поведінки стосовно одного з гравців був змушений піти у відставку.

47-річний Марколіні працював тренером переважно у нижчих італійських лігах. Він керував Авелліно, К'єво, Новарою та Альбінолеффе.

Матч Україна – Мальта буде зіграний 19 червня у рамках відбору до Євро-2024.

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