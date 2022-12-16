Суперник збірної України призначив нового головного тренера
Збірну Мальти очолив італієць Мікеле Марколіні.
Збірна Мальти оголосила про призначення Мікеле Марколіні на посаду головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт мальтійської асоціації футболу.
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Марколіні змінив на цій посаді Девіса Манджу, який через скандал і розслідування з приводу неналежної поведінки стосовно одного з гравців був змушений піти у відставку.
47-річний Марколіні працював тренером переважно у нижчих італійських лігах. Він керував Авелліно, К'єво, Новарою та Альбінолеффе.
Матч Україна – Мальта буде зіграний 19 червня у рамках відбору до Євро-2024.
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