Апеляційний суд не задовольнив прохання Андрія Павелка про зміну запобіжного заходу, повідомляє журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.

Суд скасував рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ

Представники Феміди вирішили, що наразі немає підстав випускати президента УАФ з-під варти, і залишили у силі рішення суду першої інстанції. Таким чином, Павелко і надалі залишатиметься у СІЗО.

Нагадаємо, Андрій Васильович проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня.

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