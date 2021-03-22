Ступар готує позов до суду проти Лучі
Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар зізнався, що має намір позиватись проти голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі за образливі висловлювання.
"Обов'язково подам на нього до суду у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Зараз як раз консультуюся з юристами. Не збираюся нічого говорити про людські якості Лучано Лучі. Після всього, що вже наговорив цей ремісник, і так зрозуміло, хто він такий. Спілкування з ним, це все одно що чимось забруднитися.
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Дуже прикро за Україну, адже своїми безглуздими висловлюваннями Лучі завдає їй істотної шкоди. І про яку повагу від італійця до нашої країни можна говорити, якщо він за стільки років не спромігся хоча б вивчити українську мову. Втім, це не завадило італійцеві протягом багатьох сезонів не тільки отримувати в УАФ велику зарплату, але і представляти Україну в ролі суддівського спостерігача в розіграші єврокубків.
Під керівництвом Лучано Комітет арбітрів перетворився на таку собі касту. І все одно просочилася інформація, що контракт італійського ремісника з УАФ закінчується в серпні. Від його відходу український футбол тільки виграє", – підкреслив Ступар у коментарі Meta Ratings.
До слова, раніше в Українську асоціацію футболу звертався Олімпік з вимогою оцінити висловлювання Лучі щодо окремих футбольних осіб.
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