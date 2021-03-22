"Обов'язково подам на нього до суду у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Зараз як раз консультуюся з юристами. Не збираюся нічого говорити про людські якості Лучано Лучі. Після всього, що вже наговорив цей ремісник, і так зрозуміло, хто він такий. Спілкування з ним, це все одно що чимось забруднитися.

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Дуже прикро за Україну, адже своїми безглуздими висловлюваннями Лучі завдає їй істотної шкоди. І про яку повагу від італійця до нашої країни можна говорити, якщо він за стільки років не спромігся хоча б вивчити українську мову. Втім, це не завадило італійцеві протягом багатьох сезонів не тільки отримувати в УАФ велику зарплату, але і представляти Україну в ролі суддівського спостерігача в розіграші єврокубків.

Під керівництвом Лучано Комітет арбітрів перетворився на таку собі касту. І все одно просочилася інформація, що контракт італійського ремісника з УАФ закінчується в серпні. Від його відходу український футбол тільки виграє", – підкреслив Ступар у коментарі Meta Ratings.

До слова, раніше в Українську асоціацію футболу звертався Олімпік з вимогою оцінити висловлювання Лучі щодо окремих футбольних осіб.

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