Страсбур виграв Кубок французької ліги, перервавши 5-річну гегемонію ПСЖ

Страсбур у фіналі Кубка французької ліги обіграв Генгам.

Кубок французької ліги. Фінал

Страсбур – Генгам – 0:0 (пенальті – 4:1)

Основний і додатковий час матчу завершився внічию – 0:0. У серії післяматчевих пенальті точнішими були номінальні господарі (4:1).

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Для Страсбура цей Кубок ліги став четвертим в історії клубу. Команда вийшла на друге місце серед переможців. Лідером залишився ПСЖ – 8 трофеїв.

Відзначимо, що Страсбур перервав п'ятирічну гегемонію парижан, які вигравали Кубок ліги з 2014 по 2018 роки безперервно.