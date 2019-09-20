Степаненко зізнався, що прививає своїм дітям любов до української мови

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про "мовне питання" у своїй сім'ї.

"Був у кінотеатрі на мультфільмі "Король Лев" та перекладав дітям з української на російську. У нас російськомовна родина, тому сказав дружині, щоб всі репетитори, які до нас приходять, розмовляли з дітьми українською.

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Мене виростили в російськомовній родині, в школі і в університеті все було російськомовне, тому так склалося. Розумію українську і можу розмовляти. Може, не прямо так, щоб мова лився. А діти не розуміють. Скоро час школи, і я наполягаю, щоб вони читали і розмовляли українською", – сказав Степаненко в програмі "ОТДУШИВДУШУ".

В поточному сезоні УПЛ Тарас провів 7 матчів, але результативними діями поки не відзначався.

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