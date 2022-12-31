Під час сьогоднішнього ворожого ракетного обстрілу Києва було пошкоджено стадіон Темп, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Уламки ракети впали на стадіон Темп. Значних пошкоджень немає. Без постраждалих", – резюмував він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, спортивний комплекс, який було збудовано у 1955 році, розташований у Святошинському районі столиці. У 2017-му його було реконструйовано (місткість трибун збільшили до 3 тисяч, додались два футбольних поля, а на основному постелили штучне покриття тощо).

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