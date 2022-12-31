Стадіон у Києві постраждав внаслідок ракетної атаки по столиці України
Чергова футбольна споруда зазнала руйнувань через варварство окупантів.
Під час сьогоднішнього ворожого ракетного обстрілу Києва було пошкоджено стадіон Темп, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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"Уламки ракети впали на стадіон Темп. Значних пошкоджень немає. Без постраждалих", – резюмував він у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, спортивний комплекс, який було збудовано у 1955 році, розташований у Святошинському районі столиці. У 2017-му його було реконструйовано (місткість трибун збільшили до 3 тисяч, додались два футбольних поля, а на основному постелили штучне покриття тощо).
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