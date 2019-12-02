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Срна: Шахтар дедалі ближчий до повернення у рідний Донецьк

11:58 1289 Читать на русском
Срна: Шахтар дедалі ближчий до повернення у рідний Донецьк
Даріо Срна / ФК Шахтар

Колишній капітан донецького Шахтаря Даріо Срна, який зараз працює в тренерському штабі Луїша Каштру, звернувся до вболівальників "гірників".

"Ми сильні разом, ми живемо однією великою мрією повернутися додому! Вірю, ми дедалі ближчі до повернення у рідний Донецьк, вірю ми скоро будемо вдома, будемо грати на Донбас Арені! Разом до кінця! Донецьк, 91 км. Так близько і так далеко", – написав Срна в інстаграмі.

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Нагадаємо, Шахтар покинув Донецьк у 2014-му році після захоплення міста представниками так званої ДНР. З того часу свої домашні матчі команда проводила у Львові, Харкові та Києві.

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Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко? dear friends and fans of shakhtar we are stronger and better together and we must believe that one day we will return to our city donetsk and play in the donbass arena, donetsk 91 kilometers, so close so far

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

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