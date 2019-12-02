Срна: Шахтар дедалі ближчий до повернення у рідний Донецьк

Колишній капітан донецького Шахтаря Даріо Срна, який зараз працює в тренерському штабі Луїша Каштру, звернувся до вболівальників "гірників".

"Ми сильні разом, ми живемо однією великою мрією повернутися додому! Вірю, ми дедалі ближчі до повернення у рідний Донецьк, вірю ми скоро будемо вдома, будемо грати на Донбас Арені! Разом до кінця! Донецьк, 91 км. Так близько і так далеко", – написав Срна в інстаграмі.

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Нагадаємо, Шахтар покинув Донецьк у 2014-му році після захоплення міста представниками так званої ДНР. З того часу свої домашні матчі команда проводила у Львові, Харкові та Києві.

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