Срна прокоментував свій перехід в Кальярі

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна розповів, чому вирішив продовжити професійну кар'єру в Кальярі.

"Я радий бути тут. Я вирішив покинути Шахтар, президент підтримав моє рішення, хоча він і давав мені шанс продовжити грати в Україні. Але я вважав за краще спробувати себе в іншій країні. Я дуже вдячний Ахметову за те, що він зробив для мене впродовж останнього року.

Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

Причина, чому я обрав Кальярі, проста – я хочу грати в футбол, у великому клубі, в сильному чемпіонаті. Тут є все, що зараз потрібно мені і моїй родині.

Мій вік? Дзанетті, Кафу, Мальдіні – всі вони грали, коли були навіть старшими за мене. Вік – просто цифра, на яку я не дивлюся. Всі відповіді дає гра.

Коли я прийшов в Шахтар в 2003-му, у клубу був тільки один титул. Зараз у них 27 трофеїв. Кальярі – молода команда, яка не може просто боротися за виживання. У мене є досвід і лідерські якості, які допоможуть команді досягти гарних результатів

Допінг? Все просто. Я продемонстрував усьому світові, що не винен. Але я боєць, я бив рекорд Шахтаря і збірної. Якби я не вірив в себе, то не сидів би тут перед вами. З 22-го серпня я знову можу грати, я багато працював індивідуально і перебуваю в хорошій формі.

Те, що в Шахтарі закріпили за мною 33-й номер, – величезна честь. Шахтар назавжди в моєму серці. Але я вже зіграв останній матч за цю команду і тепер думаю тільки про Кальярі. Хотілося б взяти 18-й номер, однак він уже зайнятий. Буду грати під 33-м.

Чи повернуся я в Україну? Не хочу обговорювати це. Я – футболіст, давайте говорити про гру", – цитує Срну офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, 36-річний Срна попрощався з Шахтарем та підписав контракт з Кальярі на один рік з опцією продовження ще на рік. Донецький клуб вже вивів з обігу 33-й номер, під яким виступав Срна.

За Шахтар хорват провів 536 матчів – рекордний показник в історії клубу.