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Спортінг хоче позбутися колишнього хавбека Динамо Петровіча – серб отримує надто велику зарплатню

15:29 901 Читать на русском
Спортінг хоче позбутися колишнього хавбека Динамо Петровіча – серб отримує надто велику зарплатню
Радосав Петровіч / Фото офіційного сайту УЄФА

Півзахисник Радосав Петровіч не входить в плани лісабонців на наступний сезон.

Португальський гранд хоче позбутися 30-річного гравця, інформує A Bola.

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Серб тренується окремо від основного складу Спортінга. Клуб не хоче платити Петровічу зарплатню у розмірі 2,4 мільйонів євро, тому готовий вислухати будь-які пропозиції щодо хавбека. Пріоритетними варіантами для Петровіча є клуби турецької Суперліги, в якій він свого часу виступав за Генчлерберлігі.

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Також півзахисник захищав кольори київського Динамо у сезоні 2015/16.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Радосав Петровіч Радосав Петровіч Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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