"Спілкуємося півгодини, витираю йому соплі, потім виходить усміхнений", – Венглинський розповів про характер Русина

Колишній гравець та працівник академії Динамо Олег Венглинський розповів, як знаходив підхід до Назарія Русина.

"Він дуже добре себе проявляв і забивав, важливі м'ячі забивав. Той Русин, з яким я працював два роки тому, коли я тільки почав з ним працювати, і нинішній Русин – це взагалі дві різні людини. Дуже добре знаю його психологію, багато було у мене з ним індивідуальних розмов.

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Бувало, приходить: "Миколайович, він мене не любить". Я кажу йому: "Назарчик, ну ти ж не дівчина, щоб тебе любили. У нього таких, як ти, – море. Ти повинен конкурувати, старатись. А потім в будь-який момент, вийти і забити м'яч. Готувати себе, а шанс у тебе буде".

Спілкуємося півгодини, годину, розповідаю йому історії, витираю йому соплі, потім виходить усміхнений, оживає і потім робить свою справу. Я знаю його психологію. Він дуже чутливий, його ранить несправедливість.

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До нього треба знайти підхід. І той, хто знайде цей підхід, хто встановить з ним контакт, то він гори заради тієї людини зверне. У нього такий характер, у нього немає середини.

Він завжди хоче перемагати, забивати, грати в основному складі. Його тільки треба правильно направляти і правильно використовувати", – сказав Венглинський у програмі "Профутбол".

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