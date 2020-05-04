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Соль визначився зі своїм майбутнім у Динамо – іспанця сватали в серйозні клуби

4 травня 15:04 10625 Читать на русском
Соль визначився зі своїм майбутнім у Динамо – іспанця сватали в серйозні клуби
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападник київського Динамо Фран Соль налаштований боротися за поліпшення свого становища у столичній команді.

Нещодавно в українських ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо зберігає надії вигідно продати Франа Соля. Іспанським нападником нібито цікавяться далеко не найменші клуби.

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Проте, Футбол 24 стало відомо із близьких до Соля джерел, що ця інформація не відповідає дійсності. У нападника немає і не було пропозицій від інших клубів. Франа і його сім'ю влаштовує Київ у плані побуту, а сам він надалі прагне віддячити Динамо за трансфер і довіру. 28-річний гравець буде боротися за стабільне місце у складі "біло-синіх".

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. Відтоді Соль зіграв за українську команду лише 18 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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Джерело: Футбол 24
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