Соль розповів, що потрібно робити Динамо задля перемоги над Брюгге

Нападник Динамо Фран Соль поділився очікуваннями від поєдинку проти Брюгге у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Для перемоги над Брюгге потрібно грати вперед, атакувати та створювати моменти, щоб забити. Чи буде трагедією невдача завтра? Я б не використовував це слово щодо футболу. Трагедії бувають в інших аспектах життя.

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Футбол – це лише гра. Проте, звичайно, гравці такої команди як Динамо мають амбіції та хочуть перемагати у кожному матчі. Але ми не думаємо про невдачу. Такого слова немає в нашій свідомості. Ми думаємо про те, як перемогти та здобути необхідний результат.

Мій стан? Звичайно, після травми тобі потрібен певний час, щоб повернутися в оптимальну форму. Щодня я важко працюю, ставлюся до цього серйозно, і з кожним днем почуваюся краще.

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Чи був я розчарований, що не зіграв з Брюгге? Та ні, це була складна гра, я лише після травми. Мені потрібен певний час і я розумію тренера. Я ще маю набрати 100-відсоткові кондиції. Та я почуваюся все краще і краще", – сказав Соль у коментарі Футбол 24 перед початком тренування Динамо у понеділок на клубній базі.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться завтра, 13 серпня. Початок запланований на 20:30.