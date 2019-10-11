Соль кардинально змінив імідж

Збірна України U-21 — 01:15 5437
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Румунія розгромила Україну у відборі до Євро-2021 U-21: повне ігрове фіаско, "двійка" Ротаню та непомітність лідерів
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Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбекЄвро-2020 — 10 жовт 5398
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Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020Євро-2020 — 10 жовт 2562
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В Реалі знову непорозуміння – Зідан і Перес мають різні пріоритети на зимове трансферне вікноІспанія — 10 жовт 1741
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Україна – Литва: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 10 жовт 3982