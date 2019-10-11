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Соль кардинально змінив імідж

06:30 1308 Читать на русском
Соль кардинально змінив імідж
Фран Соль / фото: ФК Динамо Київ

Форвард київського Динамо Фран Соль з'явився на командному тренуванні в новому іміджі.

Нападник Динамо Фран Соль продемонстрував новий імідж на командному тренуванні, повідомляє YouTube-канал київського клубу.

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Іспанець позбувся свого знаменитого хвостика та змінив зачіску за подобою легендарного форварда збірної Іспанії – Фернандо Торреса.

До слова, Соль провів 6 матчів у складі Динамо в цьому сеозні, відзначившись однією гольовою передачою.

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