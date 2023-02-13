Один із аутсайдерів Ліги 1 – Страсбур – здійснив перестановки на тренерському містку.

Понад місяць ельзасці перебували без головного тренера. Після звільнення Жульєна Стефана процесом керував Матьє Ле Скорне. Тепер це зміниться. Команду очолив Фредрік Антонетті, повідомляє офіційний сайт Страсбура.

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Завтра в обід 61-річний фахівець дасть прес-конференцію, після чого проведе перше тренування команди, за яку виступає наш Едуард Соболь. Працювати доведеться важко, адже Страсбур бореться за право залишитися в еліті.

До слова, новий наставник українця має доволі скандальну репутацію. Свого часу Антонетті публічно намагався повчати Кіліана Мбаппе, а також прямо на футбольному полі бився зі спортивним директором Лілля.