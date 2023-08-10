Славія в рамках 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи приймає СК Дніпро-1. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА між Славією та СК Дніпро-1 пройде у Празі на стадіоні "Фортуна Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна на телеканалі УНІАН, ютуб-каналі FootballHub та у цій новині.

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Олександр Піхальонок пропустив вчорашнє тренування через температуру й не потрапив у основу. У запасі залишився і новачок Богдан Лєднєв – зате в старті дебютує Олександр Філіппов. Екс-нападник Десни, Сент-Трюйдена та Риги покликаний замінити Артема Довбика на вістрі атаки.

Стартові склади

Славія Прага:

СК Дніпро-1:

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Піхальонок, Лєднєв, Горбунов, Когут, Каплієнко, Ківінда, Пасіч, Білл

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