"Слава кожному, хто протистоїть окупантам": Бєланов з сином з окопів побажали Україні миру
Володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов звернувся до захисників країни.
"Ніколи знову! У війні нічого хорошого. Вона позбавлена романтики. Гинуть безневинні діти, дорослі, літні люди. Гинуть воїни ЗСУ. Найкращі сини та доньки України.
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9 травня хочеться побажати Україні Миру і лише Миру! І слава кожному, хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу Землю та наш Вільний, Героїчний Народ!
Я, Ігор Бєланов та мій син Валерій Бєланов віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!" – написав Бєланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, українці вже 75-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
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