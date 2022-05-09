"Ніколи знову! У війні нічого хорошого. Вона позбавлена ​​романтики. Гинуть безневинні діти, дорослі, літні люди. Гинуть воїни ЗСУ. Найкращі сини та доньки України.

Бєланов: Треба бути байдужим, щоб не допомагати Україні

9 травня хочеться побажати Україні Миру і лише Миру! І слава кожному, хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу Землю та наш Вільний, Героїчний Народ!

Я, Ігор Бєланов та мій син Валерій Бєланов віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!" – написав Бєланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, українці вже 75-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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