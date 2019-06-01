Скрипник – про інтерес Зорі: Все це лише чутки

Ліга чемпіонів — 17:50 1358
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Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)
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"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТПІспанія — 16:15 3751
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Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофіІспанія — 14:13 4970
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Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 14:00 1135
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Шевченко з прапором України, сльози Роналду і перша невдача Клоппа – якими були фінали ЛЧ між командами з однієї країниЛіга чемпіонів — 10:00 2658