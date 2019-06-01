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Скрипник – про інтерес Зорі: Все це лише чутки

18:11 130 Читать на русском
Скрипник – про інтерес Зорі: Все це лише чутки
Віктор Скрипник / фото: ФК Вердер

Український тренер Віктор Скрипник не підтвердив інформацію, що в ньому зацікавлена Зоря.

"У мене нічого не змінюється. Я відпочиваю вдома зі своєю сім'єю. Ось і всі справи. Про футбол я якось не дуже налаштований говорити зараз.

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Чи правда те, що я можу очолити Зорю? Ви знаєте, стільки всього пишуть. Мені теж завжди це цікаво читати. Це все чутки. Я не налаштований зараз говорити про це", – поділився Скрипник в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше луганський клуб покинув Юрій Вернидуб, який працював в клубі з 2011 року.

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Останнім клубом Скрипника була Рига, з якою він відмовився продовжувати контракт в січні 2019 го.

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Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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