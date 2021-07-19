Первое место в списке самых высокооплачиваемых атлетов по версии Forbes занял форвард баскетбольной сборной США Кевин Дюрант. Заработки двукратного олимпийского чемпиона за прошлый год оценили в 75 млн долларов.

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На втором месте разместилась японская теннисистка Наоми Осака, она обогатилась на 60 млн. В первую тройку также вошел еще один американский баскетболист – Дамиан Лиллард. Разыгрывающий защитник команды Портленд Трэйл Блэйзерс за прошедшие 12 месяцев заработал 40,5 млн долларов.

Сразу за ними расположились первая ракетка мира Новак Джокович – 34,5 млн, британский гольфист Рори Макилрой – 32 млн, американский баскетболист Девин Букер – 30,5 млн, японский теннисист Кеи Нишикори – 30,5 млн, а также игроки баскетбольной команды США Крис Миддлтон – 27 млн ​​и Джру Холидей – 23 млн. Таким образом, в список попали сразу пять звезд НБА.

Отметим, чтобы составить этот рейтинг, издание общалось с инсайдерами отрасли и учитывало доходы спортсменов с 1 мая 2020 года и до 1 мая 2021 года. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Соревнования пройдут при пустых трибунах.

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