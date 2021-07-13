Винагорода від держави для українських призерів Олімпійських ігор-2020 залишиться незмінною у порівнянні з форумом 2016 року, повідомляє ТСН.

Українська спортсменка дала шалену обіцянку перед Олімпіадою-2020 – вона у неймовірній формі

Чиновники оцінили золоту медаль у 120 тисяч доларів (понад 3,2 млн грн на момент написання новини), за срібло вітчизняні атлети отримають 80 тисяч (більш ніж 2,1 млн грн), а бронзовий трофей збагатить їх на 55 тисяч (понад 1,4 млн грн). Загалом на Олімпіаді у Токіо Україну представлятимуть 158 спортсменів у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Іграх.

Нагадаємо, ОІ-2020 пропустить золотий та срібний призер Олімпіади у Ріо – Олег Верняєв. Гімнаст відсторонений від змагань на 4 роки за вживання допінгу. Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Вони повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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