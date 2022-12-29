"У київського Динамо були можливості покрити борги та поточні платежі, тому що за останні роки вони заробили майже 100 мільйонів євро лише на участі в єврокубках, плюс на продажі Миколенка в Евертон, який став найдорожчим гравцем в історії клубу. Тож витрати вдалося покрити.

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Інші команди мають інвесторів із можливостями. У цей період виплати були лише на рівні 60%. А у Шахтарі гравці чекали два-три місяці, але працювали, і їм заплатили.

У цій ситуації складно робити трансфери, тому що не приїдуть якісні гравці, а тих, які нижче рівнем за українських футболістів, привозити не варто. Краще робити трансфери українців, які легше адаптуються до ситуації, аніж легіонери, адже тим потрібно давати 6 місяців чи рік, поки отримаєш віддачу", – цитує Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, 77-річний фахівець очолив Динамо влітку 2020 року і у перший сезон привів киян до чемпіонства.

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